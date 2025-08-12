Busfahrer prügeln sich auf Passstraße am Sellajoch! Die Folgen: Stau und ein viral gehendes Video

Vielleicht war es die Hitze, die die Gemüter der beiden Busfahrer dermaßen erhitzte, dass sie ausstiegen und sich körperlich angingen. Jedenfalls haben sich am Sonntag, 10. August 2025, zwei Busfahrer direkt auf der Passstraße am Sellajoch in Südtirol geprügelt. Der Vorfall sorgte für einen längeren Rückstau - und ein viral gehendes Video.

Busfahrer schlagen sich mitten auf der Passstraße am Sellajoch

Am Sellajoch im italienischen Südtirol kamen einander am Sonntag zwei Busse entgegen. Laut italienischen Medien, wie „Rai News“, trafen der Linienbus, der von Südtirol ins Trentiner Fassatal unterwegs war, und ein Reisebus in einer engen Kurve der Dolomitenstraße aufeinander.

Dem südtirolerischen Online-Medium „stol.it“ zufolge soll der Reisebus in der engen Kurve nicht weit genug rechts gefahren sein, damit beide Fahrzeuge aneinander vorbeifahren konnten. Aus diesem Grund soll der Fahrer des Linienbusses so verärgert gewesen sein, dass er ausstieg und den Fahrer des Reisebusses aggressiv zur Rede stellte.

Der Reisebus-Fahrer ließ sich das offensichtlich nicht gefallen. Er stieg ebenfalls aus seinem Fahrzeug aus. Schließlich gingen die beiden Busfahrer sogar körperlich aufeinander los. Augenzeugen filmten die Schlägerei mit ihren Handys:

Motorradfahrer trennen Streithähne

Andere Autofahrer und Reisende eilten herbei und versuchten daraufhin, die beiden Streithähne zu trennen. Erst einmal ohne Erfolg. Wie „Rai News“ meldet, waren letztendlich mehrere Motorradfahrer nötig, um die beiden Busfahrer voneinander zu trennen.

Durch die sich gegenseitig schlagenden Busfahrer und ihre Busse, die die Dolomitenstraße versperrten, bildete sich auf der sowieso stark befahrenen Passstraße ein längerer Stau in beide Richtungen.

Ob die Polizei in dem Fall ermittelt, ist unklar. Auch ob die beiden Busfahrer durch die Prügelei Verletzungen erlitten, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall kamen einige vermutlich sowieso schon gestresste Reisende durch den Vorfall noch später in den Urlaub, oder nach Hause.