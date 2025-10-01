Blutende Seniorin auf der Straße: Polizei ermittelt gegen Tochter in Oberfranken

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Burgkunstadt im Landkreis Lichtenfels. Wie die Polizei berichtet, hatten Passanten am Montagnachmittag eine stark blutende 90-jährige Frau auf der Straße entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Burgkunstadt: Tatverdächtige soll versucht haben, ihre Mutter zu töten

Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die 90-Jährige zuvor in ihrer Wohnung angegriffen und verletzt worden ist. Anschließend konnte sie sich auf die Straße retten und dort Hilfe holen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Frau von ihrer 61-jährigen Tochter angegriffen worden ist.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen die 61-Jährige. Sie befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.