Immer wieder in den Hals gestochen: Versuchter Totschlag in München

Am Sonntag, 23. März 2025, kam es in Neuperlach zu einem schweren Vorfall. Nach Angaben der Polizei gerieten gegen 02.35 Uhr zwei Männer in einem Gastronomiebetrieb in Streit. Zwei Männer aus Bosnien im Alter von 30 und 31 Jahren, beide wohnhaft in München, waren daran beteiligt. Der Konflikt mündete in einer handgreiflichen Auseinandersetzung.

Mehrere Stiche in den Hals: Polizei geht von Tötungsdelikt in München-Neuperlach aus

Der 31-Jährige erlitt Stichwunden am Hals durch ein Getränkeglas. Zeugen riefen den Notruf, Polizei und Rettungskräfte eilten herbei. Der Verletzte erhielt Erste Hilfe vom Notarzt und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Der 30-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen versuchten Totschlags.

Quelle: Polizeipräsidium München. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.