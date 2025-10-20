Der Täter kam von hinten! Fußgänger in Nürnberger beinahe zu Tode gewürgt

Die Polizei in Nürnberg ermittelt wegen versuchten Mordes, nachdem am Freitag ein Unbekannter einen Fußgänger attackiert hat.

Wie die Polizei am Montag berichtet, war das 34-jährige Opfer am Freitag gegen 13.30 Uhr zu Fuß im Nürnberger Westen unterwegs. Am Westtorgraben, an der Parkour-Anlage, sei dann plötzlich ein unbekannter Täter an den 34-Jährigen herangetreten und habe diesem ein „Drosselwerkzeug“ um den Hals gelegt.

Nürnberg: Mann beinahe erdrosselt

Das Opfer habe sich nicht mehr wehren können und habe Atemnot bekommen, so die Polizei weiter. Als der 34-Jährige blau anlief, sei der Täter in eine unbekannte Richtung geflohen. Zeugen gelang es, den Mann von dem „Drosselwerkzeug“ zu befreien.

Der 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte u.a. eine Einblutung in den Augen fest. Diese weise auf einen massiven Drosselungsvorgang hin, so die Polizei weiter.

Versuchter Mord in Nürnberg: Polizei sucht nach Zeugen und Jugendlichen

Die Polizei schließt nicht aus, dass es zwischen dem unbekannten Täter und dem Opfer eine Vorbeziehung gibt. Derzeit ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes und sucht dringend nach Zeugen, die das Verbrechen beobachtet haben. Gezielt sucht die Polizei u.a. nach einer Gruppe von vier Kindern, bzw. Jugendlichen. Diese habe das Opfer noch um Hilfe gebeten, jedoch hätten sich die Minderjährigen aus Schreck entfernt, so die Polizei weiter.

Hinweise nimmt die Polizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor.