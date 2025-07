Nach öffentlicher Suche: Vermisster Bub (10) aus Unterschleißheim ist wieder da

Die Polizei München hat seit Mittwoch nach einem zehnjährigen Bub aus Unterschleißheim gesucht. Der Junge hatte am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr die elterliche Wohnung verlassen und war zunächst nicht in der Schule erschienen. Nachdem er anschließend auch nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war, war er als vermisst gemeldet worden. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei waren zunächst ohne Erfolg verlaufen.

Vermisster Bub aus Unterschleißheim: Zugbegleiterin entdeckt Jungen in Baden-Württemberg

Am Donnerstag konnte die Polizei München dann Entwarnung geben. Eine Zugbegleiterin hatte den Zehnjährigen gegen 10 Uhr wohlbehalten in einem Zug in Baden-Württemberg entdeckt und sofort die Bundespolizei informiert. Der Junge soll noch im Laufe des Tages an seine Eltern übergeben werden.

Zeugenaufrufe in den Medien

Zwischenzeitlich hatte die Polizei auch öffentlich mit einer Vermisstenfahndung nach dem Jungen gesucht. Zahlreiche Medien hatten über das Verschwinden des Kindes berichtet.