Vermisstenfahndung: 88-Jähriger aus München in Unterschleißheim

Nach Angaben der Polizei war ein 88-Jähriger aus München am Samstag, 4. Oktober 2025, gegen 11.45 Uhr mit Begleitung in einer Grünanlage an der Valerystraße unterwegs. Er machte sich anschließend allein auf den Heimweg und kehrte nicht an seine Wohnanschrift zurück. Wegen einer Erkrankung bestehen kognitive Beeinträchtigungen und fehlende örtliche Orientierung. Zudem ist er auf lebenswichtige Medikamente angewiesen. Er bewegt sich zu Fuß. Eine hilflose Lage lässt sich nicht ausschließen.

Unterschleißheim: Polizei setzt Suche fort

Einsatzkräfte suchten intensiv im Umfeld der Wohnadresse und an möglichen Anlaufpunkten. Der Vermisste wurde dabei nicht angetroffen. Das Kommissariat 14 führt die weiteren Ermittlungen. Eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bild wurde veröffentlicht.

Die Person ist etwa 173 cm groß und rund 65 kg schwer. Der Mann ist schlank, hat grau meliertes, kurzes Haar und trägt einen Schnauzer. Bekleidung bei Verschwinden: roter Anorak, blaue Jeans, weiße Turnschuhe. Mitgeführt wurde eine lila Einkaufstasche, schwer mit Einkäufen gefüllt.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Rentners bitte unter der Telefonnummer 089/2910-0 abgeben. Ein Bild des Vermissten ist hier zu finden: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/091829/index.html

Quelle: Polizeipräsidium München. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.