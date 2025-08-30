Logo all-in.de
Vermisstenfall Unterallgäu

Traurige Gewissheit im Fall Valerie – Polizei gibt neue Details bekannt

Am Freitagnachmittag ist klar: Die zweifache Mutter Valerie v. M. wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Doch einige Fragen sind noch ungeklärt.
    Zum Fall Valerie in Lauben (Unterallgäu) veröffentlichte die Polizei nun neue Details. Foto: Jajes Aimée

    Nun ist klar: Bei der Leiche, die die Polizei am Donnerstag im nördlichen Bereich von Lauben (Kreis Unterallgäu) gefunden hat, handelt es sich um die vermisste 36-jährige Valerie v. M. Das ist das Ergebnis der Obduktion, die am Freitagvormittag durchgeführt wurde, teilten die Beamten mit.

    Haftbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

    Gegen den Lebensgefährten der Frau besteht dringender Tatverdacht wegen Totschlags. Die Ermittler führten den 38-Jährigen am Freitagvormittag der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vor.

    Während der Anhörung legte der Verdächtige offenbar ein Geständnis ab und machte Angaben zu dem Fall. Die Richterin erließ daraufhin einen Haftbefehl gegen den Mann. Er sitzt seitdem in U-Haft.

    Fall Valerie in Lauben: Ermittlungen dauern an

    Die Arbeit der Ermittlungsgruppe „Koppel“ der Memminger Kripo ist damit aber noch nicht getan. Einige Fragen in dem Fall sind weiterhin offen.

    Infos, Hintergründe und Details rund um den Fall Valerie lest ihr auf allgäuer-zeitung.de:

