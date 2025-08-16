Logo all-in.de
Kürten: Unfall - Vier junge Menschen sterben bei Crash mit Baum

Überschlagen und gegen Baum gekracht

Vier junge Menschen sterben bei schlimmem Unfall - 16-Jähriger am Steuer

Ein Jugendlicher fährt mit dem Auto der Eltern. Dann kommt es bei Kürten zum Unfall. Die vier jungen Beifahrer sterben. Sie sind 14, 16, 19 und 19 Jahre alt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Vier Menschen sterben.
    Vier Menschen sterben. Foto: Fernandez/News 4 Video-Line TV/dpa

    Bei einem schweren Autounfall eines 16-Jährigen im nordrhein-westfälischen Kürten sind am frühen Morgen vier junge Menschen ums Leben gekommen. Der Fahrer sei schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Rheinisch-Bergischen Kreises. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten der WDR und die «Bild»-Zeitung berichtet.

    Bei den Todesopfern handelt es sich um eine 14-Jährige aus Köln, eine 16-Jährige aus Bergisch-Gladbach und zwei 19-jährige Männer aus Bergisch-Gladbach und Overath. Der Wagen gehöre den Eltern des 16-jährigen Fahrers, sagte die Sprecherin.

    Der Unfall sei gegen 4.30 Uhr passiert. Dabei sei der Wagen aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Anschließend habe sich der Wagen überschlagen. Eines der vier Todesopfer sei dabei aus dem Wagen geschleudert worden. Alle vier seien noch an der Unfallstelle gestorben.

    Über den Hintergrund der Fahrt wurde zunächst nichts bekannt. Die Unfallstelle war am Vormittag weiter gesperrt. Notfallseelsorger seien im Einsatz, sagte die Polizeisprecherin weiter.

