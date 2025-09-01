Mit drei Promille auf Fahrbahn gerannt: Betrunkener löst Alarm auf Bundesstraße aus

Ohne Auto, aber dafür mit ordentlich Promille ist ein Mann auf der vierspurigen Fahrbahn einer Bundesstraße in Ravensburg unterwegs gewesen. Der 33-Jährige habe am Freitagabend für diverse Notrufe gesorgt, teilte die Polizei mit. Gegen ihn wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Fußgänger auf der B32: Autofahrerin muss Vollbremsung hinlegen

Gleich mehrere Autofahrer meldeten den betrunkenen Fußgänger auf der B32. Eine Autofahrerin berichtete, sie habe stark abbremsen müssen, um den Mann nicht zu erfassen. Kurz darauf stellten Beamte den 33-Jährigen und kontrollierten ihn. Ein Atemtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht und später an Angehörige übergeben.