Kuriose Fracht: Acht Strauße stranden in Tunnel auf A99

Feuerwehrleute haben acht gestrandeten Vogelstraußen aus einem Autobahntunnel bei München geholfen. Wie die Berufsfeuerwehr mitteilte, befanden sich die Tiere in einem Pferdeanhänger auf der A99 in Richtung Salzburg. Demnach waren die Tiere nach der Panne zwar unverletzt, standen in dem lauten Tunnel aber unter Stress.

Kurioser Feuerwehreinsatz auf der A99

Nach Angaben der Feuerwehr befestigten die Einsatzkräfte den Anhänger an ihrem Zugfahrzeug und fuhren ihn langsam aus dem Tunnel. Anschließend warteten die Strauße und ihre Besitzer demnach in ruhigerer Umgebung auf den Abschleppdienst. Was der Zweck des Transports war und wohin die Tiere gebracht werden sollten, blieb zunächst unklar.