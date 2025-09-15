17-Jährige in München vergewaltigt: Polizei sucht diese Verdächtigen

In München ist eine 17-Jährige von zwei Männern vergewaltigt worden. Das berichtet die Polizei. Die Fahndung nach den beiden Tätern blieb bisher ohne Erfolg. Jetzt suchen die Ermittler mit Fotos nach den Verdächtigen.

Das Sexualverbrechen ereignete sich demnach am Freitag, 30. Mai 2025 gegen 22:15 Uhr. Zu dieser Zeit hatte eine 17-Jährige mit Wohnsitz südlich von München am Stachusbrunnen in der bayerischen Landeshauptstadt zwei junge Männer kennengelernt.

Nach einiger Zeit begaben sie sich gemeinsam in eine angrenzende Tiefgarage. Dort wurde sie anschließend von den beiden Männern vergewaltigt, so die Polizei. Am Folgetag wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.

Nach Vergewaltigung in München Fahndung mit Fotos

Da die umfangreichen Ermittlungen des Kommissariats 15 „unter Ausschöpfung aller rechtlichen und kriminalistischen Möglichkeiten“ bislang nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen geführt hätten, wurde durch Antrag der Staatsanwaltschaft München I ein richterlicher Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen, hieß es. Dazu veröffentlichte die Polizei am Montag zwei Fotos der beiden Tatverdächtigen.

Das ist die Beschreibung des einen Täters:

männlich

19 Jahre

etwa 1,63 Meter groß

schlank

dunkelbraune kurze Haare, grüne Augen, sonnengebräunte Haut, Schnurrbart, dünne Lippen.

Der Mann sprach schlecht deutsch und unterhielt sich mit zweitem Tatverdächtigen in ausländischer Sprache.

Das ist die Beschreibung des zweiten Täters:

männlich

19 Jahre

etwa 1,70 Meter groß

dunkelbraune, kurze Haare

sonnengebräunte Haut

Akne

Wer kennt die abgebildeten tatverdächtigen Personen? Wer kann Hinweise auf ihre Identität oder ihren Aufenthaltsort geben? Wer hat zum Tatzeitpunkt im Bereich Stachus etwas gesehen, was den Ermittlern weiterhelfen könnte? Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Ettstraße 2, 80333 München, unter der Rufnummer 089/2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch über das Hinweisformular der Münchner Polizei können sachdienliche Angaben gemacht werden.