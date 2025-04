Motorradfahrer rast der Polizei davon - doch er kommt nicht weit

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Motorradfahrer in Überlingen (Bodenseekreis) vor der Polizei geflüchtet. Die Verfolgungsjagd endete gegen 2.50 Uhr in einem Acker beim Salem College, wie die Polizei mitteilt.

Motorradfahrer rast vor Polizeikontrolle davon

Demnach wollten die Beamten den 22-Jährigen im Bereich der Lippertsreuter Straße kontrollieren. Als der Motorradfahrer dies erkannte, beschleunigte er sein Fahrzeug und versuchte, zu flüchten.

Dabei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt fuhr er in einen Acker und musste seine Geschwindigkeit deutlich reduzieren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Motorradfahrer will zu Fuß flüchten

Anschließend setzte er die Flucht zu Fuß fort. Doch die Polizisten konnten ihn einholen und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige keinen gültigen Führerschein hatte und betrunken war.

Daher ließ die Polizei ihm Blut abnehmen und beschlagnahmte das Motorrad. Der Mann muss sich nun wegen eines verbotenem Kraftfahrzeugrennens, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor Gericht verantworten.

Mehr Polizei-News lest ihr hier.