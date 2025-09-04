Logo all-in.de
Diebstahlverdacht in Friedrichshafen: Paketbote soll Paket geplündert haben

Ein Paketzusteller wird verdächtigt, in Friedrichshafen ein Paket ausgeräumt und den Inhalt gestohlen zu haben. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Friedrichshafen soll ein Paketbote den Inhalt eines Paket gestohlen haben. Ein Zeuge soll ihn dabei beobachtet haben.
    In Friedrichshafen soll ein Paketbote den Inhalt eines Paket gestohlen haben. Ein Zeuge soll ihn dabei beobachtet haben. Foto: picture alliance/dpa | Wolf von Dewitz (Symbolbild)

    Ein Paketzusteller soll am Mittwochmittag in Friedrichshafen ein Paket geöffnet und den Inhalt gestohlen haben. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen sowie weitere Geschädigte.

    Bote liefert leeres Paket aus

    Der Polizei zufolge soll ein Zeuge gesehen haben, wie der Paketbote ein offensichtlich geöffnetes Paket auf den Briefkasten des Empfängers gestellt hatte. Anschließend soll der Mann davongefahren sein.

    Polizei sucht weitere Zeugen und mögliche Geschädigte

    Zum jetzigen Zeitpunkt werten die Ermittler Aufnahmen einer Überwachungskamera aus. Die Beamten suchen parallel nach weiteren Hinweisen. Menschen, die ähnliche Vorfälle erlebt oder beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

