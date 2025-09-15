Logo all-in.de
Sechsstelliger Schaden nach Wohnhausbrand in Oberbayern – Bewohner festgenommen

Verdacht auf Brandstiftung

Sechsstelliger Schaden nach Wohnhausbrand in Oberbayern – Bewohner festgenommen

Abends geht der Notruf ein: In einem Mehrfamilienhaus in Oberbayern brennt es. Ermittlungen zeigen später: Ein Bewohner soll das Feuer gelegt haben.
    Verletzte gibt es bei dem Brand keine, doch der entstandene Schaden ist enorm. (Symbolbild)
    Verletzte gibt es bei dem Brand keine, doch der entstandene Schaden ist enorm. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Altenstadt (Landkreis Weilheim-Schongau) ist ein 45-jähriger Bewohner wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen worden. Ein Ermittlungsrichter erließ einen Unterbringungsbefehl, der Mann kam in eine psychiatrische Klinik. Bei ihm hatten sich Polizeiangaben zufolge «konkrete Anhaltspunkte für psychische Auffälligkeiten» gezeigt.

    Das Feuer war am Freitagabend im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Die betroffene Wohnung musste laut Polizei gewaltsam betreten werden und war leer. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzte die Polizei auf einen sechsstelligen Betrag. Da das Haus laut Feuerwehr nach dem Brand nicht einsturzgefährdet ist, konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

