Durch eigenes Gebiss überführt: Polizei Ravensburg kommt mutmaßlichem Vandalen auf die Schliche

In Ravensburg wird ein Mann der Sachbeschädigung verdächtigt. Am Tatort wurde ein wichtiges, aber auch ungewöhnliches Beweisstück gefunden.

Verdächtiger kehrt zum Tatort zurück um Gebiss zu suchen

Ein Vandale hat in der Nacht vom 3. auf den 4. April in einem Garten in der Leonhardstraße gewütet und mehrere Gegenstände beschädigt. Am nächsten Tag kehrte der Mann laut Angaben der Polizei Ravensburg zum Tatort zurück. Doch nicht um sich zu stellen, sondern um die Anwohner nach seinem Gebiss zu fragen, das er offenbar bei der Tat verloren hatte.

Gebiss gefunden - Doch jetzt droht Ärger

Die Kauleiste lag der Polizei zufolge nach wie vor im Garten. Sie wurde von den Beamten sichergestellt und dem 60-jährigen Tatverdächtigen übergeben. Dieser kann nun zwar wieder feste Nahrung zu sich nehmen, muss allerdings mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Sachbeschädigung rechnen.