Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Unwetter und Gewitter in Bayern heute, 16.8, in der Nacht: Baum stürzt nach Blitzschlag auf Haus

Einsätze wegen Unwetter

Gewitter heute Nacht: Baum stürzt nach Blitzschlag auf Haus

Ein heller Lichtblitz zuckt durch den Himmel und sucht sich seinen Weg Richtung Boden. Er schlägt in einen Baum ein, der umstürzt - mit Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auf der Zugspitze ist ein junger Mann am Sonntag von einem Blitz getroffen und getötet worden. (Symbolbild)
    Auf der Zugspitze ist ein junger Mann am Sonntag von einem Blitz getroffen und getötet worden. (Symbolbild) Foto: PayPal.me/FelixMittermeier auf Pixabay

    Mehr als 20 Mal ist die Polizei in der Nacht wegen eines Unwetters im Süden Bayerns ausgerückt. In Altötting stürzte nach einem Blitzeinschlag ein Baum auf ein Haus, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.

    Insgesamt zählte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am frühen Morgen 22 Einsätze wegen des Unwetters. Die Beamten seien wegen umgestürzter Bäume oder überfluteten Straßen ausgerückt, hieß es. Verletzt wurde in der Nacht niemand durch das Unwetter. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd ist für neun Landkreise und die kreisfreie Stadt Rosenheim zuständig.

    DWD warnt vor Unwetter

    Der Deutsche Wetterdienst warnte in der Nacht vor Unwettern in Teilen Südbayerns. Es könne zu schweren Gewittern und heftigem Starkregen kommen, hieß es. Laut DWD sind bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometer pro Stunde möglich.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden