Kleiner Held in den Schweizer Bergen: Chihuahua rettet verunglücktes Herrchen

Dass Hunde die besten Freunde des Menschen sind, hat ein kleiner Vierbeiner in der Schweiz bewiesen. Der Chihuahua war mit seinem Herrchen beim Wandern in den Schweizer Bergen, als dieser plötzlich in eine Gletscherspalte stürzte.

Sturz in Gletscherspalte: Wanderer ruft mit Walkie-Talkie um Hilfe

Laut einem Bericht des Flugrettungsunternehmens Air Zermatt war der Mann am Freitag mit seinem Hündchen auf dem Feegletscher unterwegs, als er durch eine Schneebrücke brach und anschließend in eine Gletscherspalte stürzte. Glücklicherweise hatte der Wanderer ein Walkie-Talkie dabei, mit dem er die Rettungskräfte verständigen konnte. Gegen 15 Uhr startete eine Rettungsmannschaft. Allerdings gab es ein Problem.

Treuer Hund hilft Rettern bei schwieriger Suche nach Verunglücktem

Die Suche nach dem Verunglückten gestaltete sich als schwierig. Laut der Air Zermatt ist das Gletscherfeld weit und das Einsturzloch kaum auszumachen. Doch dann die glückliche Wende: Einer der Retter bemerkte eine Bewegung an einem Fels. Es war der kleine Chihuahua des Verunglückten. Der kleine Vierbeiner hatte offenbar in direkt neben dem Einsturzloch ausgeharrt.

Kleiner Held auf vier Pfoten

Die Retter konnten den Mann schließlich aus der Gletscherspalte bergen und ins Krankenhaus bringen. Der Hund soll dabei seinem Herrchen nicht von der Seite gewichen sein. Der Air Zermatt zufolge hat das Verhalten des Haustiers maßgeblich zur Rettung des verunglückten Wanderers beigetragen. „Der Hund ist ein vierbeiniger Held, der seinem Herrchen in einer lebensbedrohlichen Lage möglicherweise das Leben gerettet hat“, so die Air Zermatt in dem Bericht zu der einzigartigen Rettungsaktion.