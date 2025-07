Irrer Autofahrer dreht durch und crasht „Blitzer-Fahrzeug“ absichtlich gleich zweimal

In Hamburg-Langenhorn ist am Montagabend, gegen 18:30 Uhr, ein Unfall passiert, der einen den Kopf schütteln lässt. Ein 39 Jahre alter Autofahrer war laut der Hamburger Polizei in einer 30er-Zone zu schnell unterwegs, in der gerade ein „Blitzer-Caddy“ stand. Der Mann wurde wegen seiner Geschwindigkeit von der Radarfalle erfasst und geblitzt. Das brachte den 39-Jährigen offenbar zur Weißglut.

Autofahrer crasht Blitzer-Fahrzeug in Hamburg, weil er geblitzt wurde

Der 39-jährige Autofahrer wendete nämlich offensichtlich sein Fahrzeug, nachdem er den Blitz gesehen und die Radarfalle erkannt hatte. Laut Bild trat er das Gaspedal seines Wagens im Anschluss voll durch und raste in den Radarwagen. Das Auto des Mannes krachte auf Höhe der Fahrertür gegen das Blitzer-Fahrzeug.

Doch offensichtlich reichte das dem Autofahrer noch nicht. Er setzte nochmal zurück, nur um dann erneut auf den Radarwagen zuzusteuern und diesen zu crashen. Der Mann fuhr dem Caddy ein zweites Mal in die Seite und beschädigte das Fahrzeug dadurch erheblich. Danach brach die Achse des Autos des 39-Jährigen, wodurch der Wagen liegen blieb.

Polizist kommt nach Crash in Hamburg mit Schock davon

Verletzt wurde bei dem Crash laut Polizei niemand. Obwohl das durchaus hätte passieren können. Denn das Blitzer-Fahrzeug war nicht leer. Darin - hinter den getönten Scheiben - saß ein Polizist, der die Radarfalle überwachte. Glücklicherweise erlitten weder der Polizist, noch der 39-jährige Autofahrer Verletzungen. Der Polizist kam mit einem Schock davon.

Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Den Angaben der Hamburger Polizei zufolge stand der 39-jährige Mann, der nach seinem Ausraster festgenommen wurde, weder unter Drogen, noch war er betrunken. Er war anscheinend einfach extrem wütend, über den ausgelösten Blitzer. Laut der Bildzeitung laufen gegen ihn schon Ermittlungen wegen versuchten Totschlags. Die Hamburger Staatsanwaltschaft will zudem einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls stellen.