Unfall mit fünf Autos – mehrere Kilometer Stau auf A5

Ein Auffahrunfall auf der Autobahn 5 im Landkreis Ortenaukreis hat eine Serie von Unfällen mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen ausgelöst. Die A5 war am Samstag an derAnschlussstelle Ettenheim in Richtung Norden für gut eine Stunde komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen seien leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Auf der A5 gab es ihm zufolge etwa fünf Kilometer Rückstau. Auch auf der Bundesstraße 3, auf die der Verkehr auswich, staute es sich laut Polizeiangaben.

Auf der linken Spur bremste den Angaben zufolge in Mahlberg zunächst ein Auto verkehrsbedingt ab. Der Wagen dahinter habe nicht ausreichend Abstand gehabt und sei aufgefahren. Das Fahrzeug dahinter wich aus, stieß gegen einen Fahrbahnteiler und blieb stehen, wie es hieß. Mit diesem Fahrzeug kollidierte wiederum ein weiteres Auto. Ein fünfter Wagen prallte schließlich sowohl dagegen als auch gegen ein querstehendes Auto aus dem anfänglichen Auffahrunfall.