Unfallflucht in Bierstetten: Nissan kollidiert mit Audi

In Bierstetten ereignete sich am Samstag, 27.09., ein Verkehrsunfall, bei dem der vermutliche Verursacher flüchtete. Nach Angaben der Polizei Ravensburg stieß gegen 01:20 Uhr ein dunkelblauer Nissan auf der Landstraße 283 mit einem Audi zusammen. Der Unfall passierte, als der Nissan aus Richtung Ebersbach-Musbach kommend auf die Bierstetter Straße abbog und auf die Gegenfahrbahn geriet.

Unfallort: Heimstraße in Bierstetten

Der Nissan kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi, der von einer 27-jährigen Fahrerin gesteuert wurde. Trotz der Wucht der Kollision setzte der Nissan seine Fahrt unvermindert fort und floh in Richtung Reichenbach. An der Unfallstelle blieben mehrere Fahrzeugteile des Nissans zurück.

Die Audi-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon, aber der Sachschaden an ihrem Fahrzeug beträgt rund 3000 Euro. Die Polizei Ravensburg sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Infos nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Tel.efonnummer: 07581 4820 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.