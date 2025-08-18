Fahrer mit drei Promille prallt gegen Baum

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Gewerbestraße zwischen Herdwangen und Albersweiler. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Mercedes. Mit rund drei Promille prallte er gegen einen Baum. Er blieb dabei ohne größere Verletzungen, steht jetzt jedoch vor mehreren Strafanzeigen.

Herdwangen-Schönach: Mann flüchtet zu Fuß nach Unfall

Nach dem Unfall flüchtete der Mann zu Fuß. Beamte des Polizeipostens Pfullendorf stellten ihn später an seiner Wohnanschrift. Ein Alkoholtest brachte Klarheit über die Trunkenheit. Im Anschluss musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein blieb in polizeilichem Besitz. Ein Abschleppdienst entfernte den beschädigten Pkw von der Unfallstelle.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.