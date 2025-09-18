Mehrere Knochenbrüche: Autofahrerin übersieht Radfahrer bei Isny

Ein 59-jähriger E-Bike-Fahrer hat sich am Mittwoch bei einer Kollision mit einem Auto bei Isny im Allgäu schwer verletzt.
Bei Isny: Radfahrer bricht sich bei Unfall mit Auto mehrere Knochen
Laut einem Bericht der Polizei wollte eine 64-jährige Autofahrerin gegen 13 Uhr zwischen Schließlang und Wolfbühl anfahren und übersah dabei den Radfahrer, der links an ihrem Auto vorbeifahren wollte. Der 59-Jährige zog sich bei dem Unfall mehrere Knochenbrüche zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
