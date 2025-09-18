Logo all-in.de
Unfall zwischen Radfahrer und Auto bei Isny im Allgäu

Unfall

Mehrere Knochenbrüche: Autofahrerin übersieht Radfahrer bei Isny

Bei Isny im Allgäu hat sich ein Radfahrer schwer verletzt. Der Mann zog sich mehrere Brüche zu.
    Bei Isny im Allgäu ist eine Autofahrerin mit einem Radfahrer zusammengeprallt. (Symbolbild)
    Bei Isny im Allgäu ist eine Autofahrerin mit einem Radfahrer zusammengeprallt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold

    Ein 59-jähriger E-Bike-Fahrer hat sich am Mittwoch bei einer Kollision mit einem Auto bei Isny im Allgäu schwer verletzt.

    Bei Isny: Radfahrer bricht sich bei Unfall mit Auto mehrere Knochen

    Laut einem Bericht der Polizei wollte eine 64-jährige Autofahrerin gegen 13 Uhr zwischen Schließlang und Wolfbühl anfahren und übersah dabei den Radfahrer, der links an ihrem Auto vorbeifahren wollte. Der 59-Jährige zog sich bei dem Unfall mehrere Knochenbrüche zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

