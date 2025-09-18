Brummi-Fahrer übersieht Motorrad: Ein Mensch stirbt im Krankenhaus

Ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Starnberg kam bei einem Unfall mit einem Lkw am Donnerstag, 18. September 2025, ums Leben. Nach Angaben der Polizei Wolfratshausen geschah der Unfall gegen 10.50 Uhr auf der B11 A. Ein 55 Jahre alter Lkw-Fahrer bog von der Autobahn ab und übersah den Motorradfahrer, als er auf die Bundesstraße einfahren wollte. Der Motorradfahrer wurde unter dem Lkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Trotz seiner anschließenden Einlieferung in eine Klinik erlag er dort seinen Verletzungen.

Bundesstraße bis in die Abendstunden gesperrt

Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der Unfall verursachte einen Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Wolfratshausen unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II durchgeführt. Ein Gutachten soll den Unfallhergang genau rekonstruieren. Dazu wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die B11 A bleibt bis in die Abendstunden voll gesperrt. Vor Ort waren neben dem Rettungsdienst auch 25 Retter der Feuerwehren Münsing und Wolfratshausen im Einsatz.

Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.