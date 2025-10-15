Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Unfall zwischen Hoßkirch und Ostrach im Landkreis Ravensburg mit mehreren Verletzten

Hoßkirch und Ostrach

Drei Verletzte und über 100.000 Schaden bei Unfall auf L286 im Kreis Ravensburg

Auf der L286 kollidierten drei Fahrzeuge zwischen Hoßkirch und Ostrach. Drei Leichtverletzte, Sperrung für vier Stunden, Schaden von 110.000 Euro.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Im Landkreis Ravensburg sind am Dienstag drei Autos kollidiert. Mehrere Menschen zogen sich Verletzungen zu.
    Im Landkreis Ravensburg sind am Dienstag drei Autos kollidiert. Mehrere Menschen zogen sich Verletzungen zu. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Nach Angaben der Polizei ereignete sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall auf der L286 zwischen Hoßkirch und Ostrach. Drei Fahrzeuge kollidierten. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

    Unfall im Landkreis Ravensburg: Autofahrer prallt in Gegenverkehr

    Ein 64-jähriger Fahrer eines VW Passat fuhr von Ostrach in Richtung Hoßkirch. Sein Auto geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte es gegen einen Mercedes Sprinter, den ein 28-Jähriger steuerte. Ein 21-Jähriger in einem BMW war ebenfalls in den Unfall verwickelt. Der Unfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr. Alle drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Kliniken. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 110.000 Euro. Die L286 blieb während der Unfallaufnahme rund vier Stunden gesperrt.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden