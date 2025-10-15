Drei Verletzte und über 100.000 Schaden bei Unfall auf L286 im Kreis Ravensburg

Nach Angaben der Polizei ereignete sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall auf der L286 zwischen Hoßkirch und Ostrach. Drei Fahrzeuge kollidierten. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Unfall im Landkreis Ravensburg: Autofahrer prallt in Gegenverkehr

Ein 64-jähriger Fahrer eines VW Passat fuhr von Ostrach in Richtung Hoßkirch. Sein Auto geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte es gegen einen Mercedes Sprinter, den ein 28-Jähriger steuerte. Ein 21-Jähriger in einem BMW war ebenfalls in den Unfall verwickelt. Der Unfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr. Alle drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Kliniken. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 110.000 Euro. Die L286 blieb während der Unfallaufnahme rund vier Stunden gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.