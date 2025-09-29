20 Verletzte bei schwerem Busunfall in Hamburg - darunter auch Kinder

Bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse sind in Hamburg mehrere Insassen verletzt worden. Insgesamt wurden zwölf Menschen verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Vier Schwerverletzte nach Busunfall in Hamburg

Vier Menschen wurden schwer verletzt, acht Menschen wurden leicht verletzt. Unter den Verletzten seien auch Kinder. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist bisher unklar. Laut Informationen der Bild saßen 21 Kinder in einem der Busse. Es soll sich dabei um eine Grundschul-Klasse gehandelt haben, die zu einem Ausflug unterwegs waren.

Der Unfall ereignete sich auf der Osdorfer Landstraße. Der Verkehr fließt auf der Osdorfer Landstraße aktuell an der Unfallstelle vorbei.