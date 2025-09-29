Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Zwei Busse in Hamburg zusammengestoßen - mehrere Verletzte

Linienbusse kollidieren

20 Verletzte bei schwerem Busunfall in Hamburg - darunter auch Kinder

Am frühen Morgen sind zwei Busse in Hamburg zusammengestoßen. Unter den Verletzten sind auch Kinder. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Linienbus mit kaputter Scheibe steht an der Unfallstelle, der Osdorfer Landstraße. Am frühen Morgen sind zwei Busse in Hamburg zusammengestoßen. Unter den Verletzten sollen auch Kinder sein.
    Ein Linienbus mit kaputter Scheibe steht an der Unfallstelle, der Osdorfer Landstraße. Am frühen Morgen sind zwei Busse in Hamburg zusammengestoßen. Unter den Verletzten sollen auch Kinder sein. Foto: picture alliance/dpa | Bodo Marks

    Bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse sind in Hamburg mehrere Insassen verletzt worden. Insgesamt wurden zwölf Menschen verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

    Vier Schwerverletzte nach Busunfall in Hamburg

    Vier Menschen wurden schwer verletzt, acht Menschen wurden leicht verletzt. Unter den Verletzten seien auch Kinder. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist bisher unklar. Laut Informationen der Bild saßen 21 Kinder in einem der Busse. Es soll sich dabei um eine Grundschul-Klasse gehandelt haben, die zu einem Ausflug unterwegs waren.

    Der Unfall ereignete sich auf der Osdorfer Landstraße. Der Verkehr fließt auf der Osdorfer Landstraße aktuell an der Unfallstelle vorbei.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden