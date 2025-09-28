Horror-Unfall in Tettnang! Fahrer schwer verletzt, Hund tot

Ein 74-jähriger Autofahrer ist am Sonntagvormittag (28.9.2025) bei einem heftigen Verkehrsunfall bei Tettnang schwer verletzt worden. Sein Auto prallte nach einem Auffahrunfall gegen einen Baum und überschlug sich. Einer seiner beiden Hunde überlebte den Crash nicht.

Der schlimme Unfall passierte gegen 111 Uhr auf der Moosstraße am Ortsausgang Tettnang in Richtung Friedrichshafen. Der 74-Jährige fuhr aus noch unbekannter Ursache auf einen vorausfahrenden Audi auf.

Durch den Aufprall kam der Smart ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Abseits der Straße prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und blieb auf der Fahrerseite im Gras liegen. Der 74-Jährige war in seinem überschlagenen Auto eingeklemmt.

Die Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät an und befreite den schwer verletzten Mann aus dem Wrack. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Schwerer Unfall bei Tettnang: Einer der Hunde gestorben

Tragisch: Der 74-Jährige war mit zwei Hunden im Bodenseekreis unterwegs. Einer der Hunde überlebte den Unfall nicht und starb noch an der Unfallstelle. Der andere Hund erlitt keine schwereren Verletzungen und wurde von verständigten Angehörigen in Obhut genommen.

Die Insassen des anderen Autos blieben bei dem Auffahrunfall unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand am Heck ein Schaden von etwa 5000 Euro. Das Auto des Unfallverursachers erlitt laut Polizei einen Totalschaden von geschätzten 12.000 Euro.

Die K7723 ist eine wichtige Verbindungsstraße zwischen Tettnang und Friedrichshafen am Bodensee. Warum der 74-Jährige auf den Audi auffuhr, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

