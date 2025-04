Rettungseinsatz mit Hubschrauber Alpinunfall am Rosskopf: Skitourengeher stürzt und zieht sich schwere Verletzung am Unterschenkel zu

Rettungseinsatz am Rosskopf in Tirol am Dienstag: Ein Skitourengeher stürzte bei der Abfahrt und verletzte sich schwer. Ein Hubschrauber rückte aus.