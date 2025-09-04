Missglücktes Überholmanöver: Zwei Männer sterben bei Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Alb-Donau-Kreis sind am Donnerstagmorgen zwei Männer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei setzte ein 38-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 311 zwischen Öpfingen und Oberdischingen trotz Verbots zu einem Überholmanöver an.

Der Mann zog gegen 3.45 Uhr mit seinem Mazda 5 zunächst an einem Transporter vorbei und wollte anschließend einen Lastwagen passieren. Dabei stieß sein Wagen frontal mit hoher Geschwindigkeit mit dem entgegenkommenden Audi A4 eines 55-Jährigen zusammen. Beide Männer erlitten schwerste Verletzungen und starben noch an der Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun nach dem Lastwagenfahrer, der den Unfall wohl nicht bemerkte. Er fuhr in Richtung Ehingen davon und ist bislang noch unbekannt. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/9630320) bittet den Fahrer des weißen Lkw, sich als Zeuge zu melden.

Wegen des Unfalls musste die B311 zwischen Oberdischingen und Öpfingen komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr umgeleitet. Abschlepper bargen die beiden komplett beschädigten Autos. Die Sperrung der Bundesstraße dauerte bis gegen 8.45 Uhr an. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. (AZ/dpa)

