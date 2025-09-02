Auto kracht in Garten und erfasst Hausbewohner - Zwei Schwerverletzte

Im Neu-Ulmer Stadtteil Holzschwang ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle verloren und war in den Garten eines Wohnhauses gekracht. Dort erfasste er den 60-jährigen Hausbewohner.

Heftiger Unfall in Neu-Ulm: Auto erfasst Mann in eigenem Garten

Die Polizei vermutet, dass der Autofahrer einen medizinischen Notfall erlitten hatte und deswegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben auf dem Weiler Weg. Der 43-Jährige war zunächst von der Fahrbahn abgekommen und rund 60 Meter über eine Wiese gefahren. Anschließend durchbrach er die Hecke eines Hauses und erfasste im Garten den Hausbewohner. Das Auto blieb schließlich an der Garagenwand stehen.

Hausbewohner und Autofahrer nach Unfall in Neu-Ulm schwer verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde der 60-Jährige der Polizei zufolge schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Auch er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Hoher Schaden nach Unfall im Garten

Die Garagenwand wurde durch die Kollision mit dem Auto nach innen gedrückt, weshalb die Polizei das Technische Hilfswerk hinzuzog. Wie die Polizei weiter mitteilte, bestand jedoch keine Einsturzgefahr. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf knapp 60.000 Euro. Neben der Polizeiinspektion Neu-Ulm waren Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Neu-Ulm und Holzschwang sowie der Rettungsdienst und das THW im Einsatz.