Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Unfall Neu-Ulm: Auto kracht in Garten und erfasst Hausbewohner - Zwei Schwerverletzte

Kontrolle verloren

Auto kracht in Garten und erfasst Hausbewohner - Zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall in Neu-Ulm sind am Montag zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle verloren und war in einem Garten gelandet.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Neu-Ulm sind zwei Menschen bei einem ungewöhnlichen Unfall schwer verletzt worden. Ein Auto war in einen Garten gekracht und hatte dort den Hausbewohner erfasst.
    In Neu-Ulm sind zwei Menschen bei einem ungewöhnlichen Unfall schwer verletzt worden. Ein Auto war in einen Garten gekracht und hatte dort den Hausbewohner erfasst. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt (Symbolbild)

    Im Neu-Ulmer Stadtteil Holzschwang ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle verloren und war in den Garten eines Wohnhauses gekracht. Dort erfasste er den 60-jährigen Hausbewohner.

    Heftiger Unfall in Neu-Ulm: Auto erfasst Mann in eigenem Garten

    Die Polizei vermutet, dass der Autofahrer einen medizinischen Notfall erlitten hatte und deswegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben auf dem Weiler Weg. Der 43-Jährige war zunächst von der Fahrbahn abgekommen und rund 60 Meter über eine Wiese gefahren. Anschließend durchbrach er die Hecke eines Hauses und erfasste im Garten den Hausbewohner. Das Auto blieb schließlich an der Garagenwand stehen.

    Hausbewohner und Autofahrer nach Unfall in Neu-Ulm schwer verletzt

    Durch den Zusammenstoß wurde der 60-Jährige der Polizei zufolge schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Auch er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

    Hoher Schaden nach Unfall im Garten

    Die Garagenwand wurde durch die Kollision mit dem Auto nach innen gedrückt, weshalb die Polizei das Technische Hilfswerk hinzuzog. Wie die Polizei weiter mitteilte, bestand jedoch keine Einsturzgefahr. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf knapp 60.000 Euro. Neben der Polizeiinspektion Neu-Ulm waren Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Neu-Ulm und Holzschwang sowie der Rettungsdienst und das THW im Einsatz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden