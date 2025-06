Gestürzt und von Auto angefahren: Motorradfahrerin stirbt bei Unfall in Oberroth

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Motorrades mit einem Auto ist eine Motorradfahrerin im Landkreis Neu-Ulm tödlich verunglückt. Die Frau war mit ihrer Maschine gestürzt und wurde anschließend von einem Auto erfasst.

Tödliche Kollision nach Sturz

Die 57-Jährige war zuvor zwischen den Gemeinden Oberroth und Osterberg unterwegs, als sie kurz vor Oberroth mit ihrer Maschine stürzte, wie die Polizei mitteilte. Dabei geriet sie auf die Gegenspur, wo sie mit einem Auto zusammenprallte. Die 57-Jährige wurde laut Polizeiinformationen dabei so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Unfallgutachter vor Ort

Der 32-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Die Kreisstraße 7, auf der sich der Unfall ereignete, war für mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt. Neben der Polizei waren am Unfallort noch 14 Feuerwehrleute, zwei Rettungswägen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Unfalluntersuchung wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten ein Gutachter hinzugezogen.