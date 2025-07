Kind in Grünkraut von Auto erfasst - Bub (12) lief völlig überraschend auf die Straße

In Grünkraut ist am Mittwoch ein 12 Jahre altes Kind von einem Auto erfasst und bei dem Unfall verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei erlitt der Junge leichte Verletzungen.

Unfall in Grünkraut: Kind von Auto erfasst

In der Schlierer Straße in Grünkraut ist am Mittwoch gegen 12 Uhr ein Kind von einem Auto erfasst worden. Der 12 Jahre alte Junge war nach Zeugenaussagen überraschend zwischen geparkten Autos auf die Straße getreten. Ein 69 Jahre alter Audi-Fahrer, der in Richtung Ritteln unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Bub erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.