Verpuffung an Gasgrill: Imbissmitarbeiter schwer verletzt

In Frickingen im Bodenseekreis ist ein Imbissmitarbeiter am Mittwoch bei einem Unfall mit einem Gasgrill schwer verletzt worden. Beim Hantieren mit dem Grill ist es zu einer Verpuffung gekommen.

Unfall beim Anzünden eines Gasgrills

Laut Angaben der Polizei ist es zu der Verpuffung gekommen, als der 27-Jährige den Grill in Betrieb nahm. Der Gasgrill war erst vor wenigen Tagen selbst von dem Arbeiter montiert worden. Bei dem Unglück stand der 27-Jährige offenbar zu nah am Grill.

Brennendes Gas eingeatmet - Imbissmitarbeiter schwer verletzt

Der Mann hatte das entzündete Gas eingeatmet und Verbrennungen in den Atemwegen erlitten. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur Versorgung in eine Klinik. Die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalls dauern noch an.