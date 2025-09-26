Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Unfall mit Gasgrill in Frickingen: Imbissmitarbeiter durch Verpuffung schwer verletzt

Arbeitsunfall

Verpuffung an Gasgrill: Imbissmitarbeiter schwer verletzt

In Frickingen ist es in einem Imbiss zu einer Verpuffung an einem Gasgrill gekommen. Dabei wurde ein Mitarbeiter schwer verletzt.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Frickingen ist ein Imbissmitarbeiter bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. An einem Gasgrill war es zu einer Verpuffung gekommen.
    In Frickingen ist ein Imbissmitarbeiter bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. An einem Gasgrill war es zu einer Verpuffung gekommen. Foto: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska (Symbolbild)

    In Frickingen im Bodenseekreis ist ein Imbissmitarbeiter am Mittwoch bei einem Unfall mit einem Gasgrill schwer verletzt worden. Beim Hantieren mit dem Grill ist es zu einer Verpuffung gekommen.

    Unfall beim Anzünden eines Gasgrills

    Laut Angaben der Polizei ist es zu der Verpuffung gekommen, als der 27-Jährige den Grill in Betrieb nahm. Der Gasgrill war erst vor wenigen Tagen selbst von dem Arbeiter montiert worden. Bei dem Unglück stand der 27-Jährige offenbar zu nah am Grill.

    Brennendes Gas eingeatmet - Imbissmitarbeiter schwer verletzt

    Der Mann hatte das entzündete Gas eingeatmet und Verbrennungen in den Atemwegen erlitten. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur Versorgung in eine Klinik. Die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalls dauern noch an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden