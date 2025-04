Rollstuhlfahrerin von Auto erfasst, herausgeschleudert und schwer verletzt

Eine 66-jährige Rollstuhlfahrerin wurde in Weißenhorn schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Ulmer Straße.

Nach Angaben der Polizei überquerte die Rollstuhlfahrerin die Fahrbahn im Bereich des Kreisverkehrs, als sie von einem Auto frontal erfasst wurde. Eine 60-jährige Fahrerin steuerte das Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau aus ihrem elektrischen Rollstuhl geschleudert.

Rollstuhlfahrerin bei Unfall in Weißenhorn schwer verletzt

Die Verletzte musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw und am Rollstuhl entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, um den Hergang weiter aufzuklären. Hinweise werden bei der örtlichen Polizeiinspektion entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.