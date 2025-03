Unfall in Aldrans. 14-jährige Fußgängerin wird von Auto erfasst

Am Montagmorgen, 17. März, ist eine 14-jährige Jugendliche bei einem Unfall verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr auf der Mittelgebirgsstraße (L9) in Aldrans. Laut Angaben der Tiroler Polizei fuhr eine 44-jährige Österreicherin gegen 7.20 Uhr in Richtung Norden, als auf Höhe StrKm 9,150 ein 14-jähriges Mädchen von rechts die Fahrbahn betrat, um diese zu überqueren.

Unfall in Aldrans: 14-Jährige wird über Motorhaube geschleudert

Obwohl die Autofahrerin sofort eine Vollbremsung einlegte, konnte sie einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Mädchen wurde der Polizei zufolge dabei über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Sie war noch bei Bewusstsein und wurde zunächst in einem nahegelegenen Ärztehaus erstversorgt. Anschließend wurde die verletzte Fußgängerin mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Hall gebracht.