Mit über vier Promille gegen Baumstumpf gekracht: Autofahrer baut Unfall in Sigmaringen

Über vier Promille hat am späten Montagnachmittag ein 46-Jähriger gepustet, nachdem er in der Blättringer Straße in Jungnau mit seinem Auto von der Straße abgekommen war. Der Polizei zufolge hatte eine Zeugin beobachtet, wie der Mann mit seinem Wagen auf einen Baumstamm auffuhr und anschließend aus seinem Fahrzeug ausstieg.

Nach Unfall in Sigmaringen: Betrunkener Autofahrer liegt in einem Busch

Eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen rückte daraufhin zu der Unfallstelle aus und stand zunächst vor einem verschlossenen Auto. Doch die Polizisten mussten nicht lange suchen: Der 46-Jährige lag in der Nähe des Wagens in einem Busch.

Autofahrer ist Führerschein erstmal los

Der Betrunkene musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Seinen Führerschein behielten die Beamten. Bei dem Unfall selbst entstand laut Polizei kein nennenswerter Schaden.