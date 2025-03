Am helllichten Tag betrunken am Steuer: Autofahrerin prallt in Meckenbeuren gegen Baum

Nachdem eine 64-jährige BMW-Fahrerin am Mittwochnachmittag mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet und einen Unfall gebaut hat, ermittelt die Polizei Meckenbeuren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Unfall in Meckenbeuren: Auffahrt auf Hauptstraße geht schief

Der Polizei zufolge wollte die 64-Jährige gegen 13 Uhr vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts auf die Hauptstraße auffahren. Das gelang ihr jedoch nicht, weshalb sie nach mehreren Fahrmanövern schlussendlich gegen einen Baum neben der Einfahrt prallte. Die Polizei vermutet, dass der Alkoholpegel der 64-Jährigen wohl der Grund für den Zwischenfall war.

Autofahrerin kollidiert beinahe mit Radfahrern

Während des Verkehrsvorgangs soll die Autofahrerin zwei Radfahrer gefährdet haben. Die beiden mussten laut Polizeiangaben in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Radfahrer blieben dabei glücklicherweise unverletzt.

Seniorin ist nach Unfall in Meckenbeuren Führerschein los

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei einem während der Unfallaufnahme durchgeführten Alkoholtest wurde bei der Frau rund 0,5 Promille angezeigt. Daher musste sie ihren Führerschein vor Ort an die Polizeibeamten übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 64-Jährige in einem Krankenhaus behandelt. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden.