Tragischer Unfall: Radfahrer stirbt nach Sturz mit dem E-Bike

Nach einem Sturz von seinem E-Bike ist ein Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der 76-Jährige erschrocken, als ein Auto abbiegen wollte.

Kurzer Schreckmoment führt zu Sturz

Der Mann fuhr demnach am Montag mit seinem E-Bike auf einem Radweg in Gangkofen (Landkreis Rottal-Inn). Als ein 20-Jähriger mit seinem Auto von einer Grundstückausfahrt auf die Straße abbiegen wollte, habe sich der Radfahrer erschrocken und sei gestürzt. Dabei verletzte sich der 76-Jährige den Angaben zufolge schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Radfahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass der Radfahrer an seinen schweren Verletzungen gestorben sei. Es gab demnach keinen Zusammenstoß zwischen den beiden. Ein Gutachter untersuchte die Unfallstelle, wie es hieß.

