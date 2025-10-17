Passant läuft vor Stadtbus - Unfall fordert mehrere Verletzte

Nach Angaben der Polizei kam es am Donnerstag gegen 16.00 Uhr am Bahnhofsplatz zu einem Unfall mit einem Stadtbus. Der Fahrer des Busses bog auf den Bahnhofsplatz ab und musste dort wegen eines 52 Jahre alten Fußgängers stark abbremsen, als dieser unvermittelt auf die Straße lief.

Friedrichshafen: Unfall am Bahnhofsplatz

Der Bus erfasste den Mann trotz Vollbremsung. Vier Fahrgäste verletzten sich durch das Bremsmanöver obendrein leicht. Der 52-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten alle Verletzten in eine Klinik. Einsatzkräfte sicherten Spuren und nahmen den Unfall auf. Ermittlungen zum genauen Ablauf laufen. Die Polizei Friedrichshafen sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.