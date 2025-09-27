Tödlicher Unfall in Dornbirn: Auto stürzt an der Rappenlochbrücke knapp 100 Meter die Tiefe

Bei Dornbirn ist am Freitag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Mann mit seinem Auto kurz vor der Rappenlochbrücke knapp 100 Meter in die Tiefe.

Auto stürzt bei Rappenlochbrücke nahe Dornbirn ab

Der tödliche Unfall trug sich am frühen Freitagmorgen, 26. September 2025, zu. Gegen 4:40 Uhr war ein 65-jähriger Autofahrer auf der Dornbirner Ebniterstraße unterwegs. Als er kurz vor der Rappenlochbrücke war, kam er mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab.

Autofahrer stirbt bei Unfall nahe der Rappenlochschlucht

Sein Auto stürzte daraufhin rund 80 bis 90 Meter in die Tiefe. Dem 65-Jährigen war nicht mehr zu helfen. Der Fahrer erlitt bei dem Sturz tödliche Verletzungen. Die Feuerwehr und die Bergrettung Dornbirn waren im Einsatz, allerdings lediglich um das Fahrzeug zu bergen.