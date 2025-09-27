Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Unfall in Dornbirn endet tödlich: Auto stürzt bei Rappenlochbrücke nahe der Rappenlochschlucht ab

Fahrer chancenlos

Tödlicher Unfall in Dornbirn: Auto stürzt an der Rappenlochbrücke knapp 100 Meter die Tiefe

Gravierender Unfall in Dornbirn mit fatalen Folgen: Kurz vor der Rappenlochbrücke stürzt ein Auto knapp 100 Meter in die Tiefe. Der Fahrer hat keine Chance.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Die Rappenlochbrücke bei Dornbirn nahe dem Bodensee. Hier ist am Freitag ein Autofahrer ums Leben gekommen, als sein Wagen abstürzte.
    Die Rappenlochbrücke bei Dornbirn nahe dem Bodensee. Hier ist am Freitag ein Autofahrer ums Leben gekommen, als sein Wagen abstürzte. Foto: IMAGO / Volker Preußer

    Bei Dornbirn ist am Freitag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Mann mit seinem Auto kurz vor der Rappenlochbrücke knapp 100 Meter in die Tiefe.

    Auto stürzt bei Rappenlochbrücke nahe Dornbirn ab

    Der tödliche Unfall trug sich am frühen Freitagmorgen, 26. September 2025, zu. Gegen 4:40 Uhr war ein 65-jähriger Autofahrer auf der Dornbirner Ebniterstraße unterwegs. Als er kurz vor der Rappenlochbrücke war, kam er mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab.

    Autofahrer stirbt bei Unfall nahe der Rappenlochschlucht

    Sein Auto stürzte daraufhin rund 80 bis 90 Meter in die Tiefe. Dem 65-Jährigen war nicht mehr zu helfen. Der Fahrer erlitt bei dem Sturz tödliche Verletzungen. Die Feuerwehr und die Bergrettung Dornbirn waren im Einsatz, allerdings lediglich um das Fahrzeug zu bergen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden