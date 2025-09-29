Unfall in Bad Waldsee: Mercedes schleudert in Gegenverkehr

Ein 18-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz verlor am Freitagabend, 26. 09., um 19:15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug auf der Elisabeth-Achler-Straße. Bei der Einfahrt nach Reute überfuhr er eine Verkehrsinsel. Die Polizei vermutet Unachtsamkeit und nicht angepasste Geschwindigkeit als Gründe. In Folge schleuderte der Wagen in den Gegenverkehr.

Unfallort: Bad Waldsee

Eine entgegenkommende 26-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Der Aufprall war unvermeidlich. Am Daimler-Benz entstand ein Totalschaden. Drei Reifen wurden abgerissen. Der Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro. Wie hoch der Schaden am VW ist, steht derzeit noch nicht fest.

Nach dem Unfall brachte ein Rettungsdienst den vermutlichen Unfallverursacher ins Krankenhaus. Angaben über den Grad seiner Verletzungen liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.