Unfall in Bad Waldsee: 18-Jähriger Mercedes-Fahrer verletzt 26-Jährige und verursacht Totalschaden

Polizeibericht aus Bad Waldsee

Unfall in Bad Waldsee: Mercedes schleudert in Gegenverkehr

In Bad Waldsee verursachte ein 18-jähriger Fahrer einen Unfall. Der Totalschaden am Mercedes beträgt 6000 Euro, der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Ein Schaden von 6.000 Euro entstand am angefahrenen VW in Bad Waldsee.
    Ein Schaden von 6.000 Euro entstand am angefahrenen VW in Bad Waldsee. Foto: Stephan Wusowski auf Pixabay

    Ein 18-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz verlor am Freitagabend, 26. 09., um 19:15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug auf der Elisabeth-Achler-Straße. Bei der Einfahrt nach Reute überfuhr er eine Verkehrsinsel. Die Polizei vermutet Unachtsamkeit und nicht angepasste Geschwindigkeit als Gründe. In Folge schleuderte der Wagen in den Gegenverkehr.

    Unfallort: Bad Waldsee

    Eine entgegenkommende 26-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Der Aufprall war unvermeidlich. Am Daimler-Benz entstand ein Totalschaden. Drei Reifen wurden abgerissen. Der Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro. Wie hoch der Schaden am VW ist, steht derzeit noch nicht fest.

    Nach dem Unfall brachte ein Rettungsdienst den vermutlichen Unfallverursacher ins Krankenhaus. Angaben über den Grad seiner Verletzungen liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

