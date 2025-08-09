Beifahrerin stirbt bei Verkehrsunfall am Bodensee

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag auf der Kreisstraße 7769 nahe Frickingen erlitt eine 83-jährige Frau tödliche Verletzungen. Nach Angaben der Polizei verlor der 86-jährige Fahrer in einer Rechtskurve bei Bärweiler die Kontrolle über seinen Audi. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, drehte sich und prallte mit der Beifahrerseite gegen zwei Bäume.

Tödlicher Unfall bei Bärweiler – Frau stirbt im Krankenhaus

Der Aufprall verursachte schwere Verletzungen bei der Beifahrerin, die im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Feuerwehrkräfte retteten sie mit technischem Gerät aus dem Wrack. Die Frau verstarb später im Krankenhaus. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls medizinisch behandelt.

Ein Abschleppdienst barg den Audi, der als Totalschaden eingestuft wurde, mit einem Schaden von etwa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreisstraße bis 17.30 Uhr komplett. Die Verkehrspolizei untersucht die Hintergründe des Unfallgeschehens.

Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.