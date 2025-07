Medizinischer Notfall hinter dem Steuer - sieben Verletzte!

Bei einer Unfallserie wegen eines mutmaßlichen medizinischen Notfalls eines 81-Jährigen in Erlangen sind sieben Menschen verletzt worden. Der Senior und seine Beifahrerin erlitten mittelschwere Verletzungen, zudem gibt es fünf Leichtverletzte, wie die Polizei mitteilte. In das Unfallgeschehen am Dienstagnachmittag waren fünf Autos und ein Fahrrad verwickelt. Die Unfallfahrt erstreckte sich über mehrere hundert Meter.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, streifte das Fahrzeug des Seniors zunächst zwei vor ihm fahrende Wagen. Danach prallte es so stark gegen ein weiteres Auto, dass dieses gegen einen Ampelmast geschoben wurde, der dabei umknickte. Ein Radfahrer, der in unmittelbarer Nähe stand, hastete beiseite, um einen Zusammenstoß mit diesem Auto zu verhindern, wie es weiter hieß.

Der 81-Jährige geriet dann mit seinem Wagen auf den Grünstreifen, der die Fahrbahn teilt. Dabei stieß sein Auto gegen zwei Absperrpfosten und einen Baum - und geriet auf die Gegenfahrbahn. Nach mehreren Metern kehrte das Fahrzeug wieder auf den ursprünglichen Fahrstreifen zurück und kollidierte dort mit einem weiteren Auto. Dann geriet es erneut auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen einen weiteren Baum - und blieb dort stark deformiert stehen.