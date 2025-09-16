Autofahrerin prallt in Blochingen mit ihrem Wagen gegen eine Betonwand und stirbt

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall in Blochingen (Mengen, Kreis Sigmaringen) ums Leben gekommen. Laut Polizei war die 49-Jährige am Dienstagnachmittag in der Heudorfer Straße tödlich verletzt worden.

Die Frau war ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge von Heudorf kommend in einer Linkskurve in Blochingen ins Schleudern geraten. Ihr Wagen prallte gegen eine Betonwand rechts neben der Fahrbahn.

Unfall in Mengen-Blochingen: Frau kommt ums Leben

Die Fahrerin wurde dabei eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie aus dem Fahrzeugwrack befreien. Die Rettungskräfte versuchten, sie zu reanimieren. Doch die 49-Jährige starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen.

Ein Abschleppdienst barg den total zerstörten Wagen. Ein Sachverständiger soll nun klären, wie genau es zu dem Unfall kam. Die Ortsdurchfahrt von Blochingen war bis in die Abendstunden gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein.