Baum fällt auf Camperin - 24-Jährige schwer verletzt

Eine Camperin ist in der Nacht im Berchtesgadener Land unter einem Baum eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 24-Jährige nach einer Feier zusammen mit ihrer Schwester an der Scharitzkehlalm in Berchtesgaden übernachten wollen.

Unfall beim Camping: Morscher Baum trifft junge Frau

Die beiden Hängematten der Frauen seien allerdings an einer morschen Esche befestigt worden. Ein Polizeisprecher sagte, dass der Baum kippte, als die 24-Jährige in ihre Hängematte stieg. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Frau befreien. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.