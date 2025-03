Auto kracht im Landkreis Neu-Ulm gegen Baum und überschlägt sich!

Ein Autofahrer ist im Landkreis Neu-Ulm von der Straße abgekommen und hat sich mit seinem Wagen überschlagen. Der 34-jährige Autofahrer fuhr laut Polizei am Freitagnachmittag, 28.03.2025, die Straße von Altenstadt kommend in Richtung Kellmünz entlang. In einer Linkskurve kam der 34-Jährige alleinbeteiligt aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Unfall bei Kellmünz: Frontalcrash mit Baum

In der Folge krachte sein Wagen frontal gegen einen Baum neben der Straße. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Das Auto kam letztendlich im Grünstreifen zum Stehen. Schnell eilten mehrere Ersthelfer zu dem verunfallten Autofahrer. Dieser war ansprechbar. Die Ersthelfer schafften es, den Mann aus seinem Fahrzeug zu befreien. Er wurde durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht.

Straße zwischen Altenstadt und Kellmünz länger gesperrt

Am Fahrzeug dürfte laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Die Staatsstraße blieb zur Aufnahme des Verkehrsunfalls und Bergung des Fahrzeugs für eine gute Stunde voll gesperrt. Die Verkehrsmaßnahmen wurden durch die ebenfalls alarmierten Feuerwehren der Gemeinden Altenstadt und Kellmünz, welche mit starken Kräften anrückten, durchgeführt. Im Anschluss konnte die Unfallstelle wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall wurden durch die Polizeiinspektion Illertissen aufgenommen.