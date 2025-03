Auto kracht bei Horgenzell in eine Grillstelle - Großes Glück für acht Jugendliche

Bei Horgenzell im Kreis Ravensburg ist es zu einem kuriosen Unfall gekommen - mit glücklichem Ausgang für alle Beteiligten. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Auto von der Straße abgekommen und in eine Grillstelle gekracht, an der sich Jugendliche aufhielten. Sie wurden nur um wenige Meter von dem Fahrzeug verfehlt.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 20 Uhr. Eine 19-jährige Autofahrerin war auf einem Weg zwischen Winterbach und Pfärrenbach unterwegs. An einer Kreuzung kam sie mit ihrem Kleinwagen von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr geradeaus einen Abhang hinunter und folgend in eine dort befindliche Grillstelle.

Dort wurde nicht nur ihr Fahrzeug erheblich beschädigt, sondern auch ein Holzunterstand und eine Parkbank. Der Wagen blieb wenige Meter vor einem Weiher stehen.

Glück hatten dabei auch acht Jugendliche, die sich zu der Zeit an der Grillstelle aufhielten. Der außer Kontrolle geratene Wagen verfehlte sie nur um wenige Meter. Sie blieben, wie auch die 19-jährige Fahrerin, unverletzt.

Die alarmierte Feuerwehr band aus dem Unfallwagen auslaufende Betriebsstoffe ab und musste verhindern, dass das Erdreich kontaminiert wird.

Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Unfallwagen und schleppte ihn von der Grillstelle ab. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro, den an den Einrichtungen der Grillstelle auf rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt noch weiterhin, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte.

