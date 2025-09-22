Quad-Fahrer überschlägt sich

Am Sonntagabend ist es bei Fronreute zu einem Unfall mit einem Quad gekommen. Der Fahrer des Quad war offenbar betrunken und hatte sich mit dem Fahrzeug überschlagen.

Nach Überschlag gegen Zaun und Verkehrsschild geprallt

Der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall gegen 18.45 Uhr. Demnach war der 65-Jährige mit seinem Quad auf der K 7953 zwischen Staig und Mochenwangen unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Anschließend überschlug er sich mit seinem Gefährt und krachte gegen ein Verkehrszeichen und einen Zaun.

Hoher Alkoholpegel - Quad-Fahrer muss Blutprobe abgeben

Ersten Erkenntnissen einer Polizei zufolge blieb der 65-Jährige bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch an dem Mann. Ein Vortest ergab einen Wert von fast zwei Promille, weshalb der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste.

Polizei beschlagnahmt nach Quad-Unfall Fühererschein und Schlüssel

Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein des 65-Jährigen sicher und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Das Quad musste abgeschleppt werden.