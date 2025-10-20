Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Unfall bei Biberach an der Riß: Autofahrer prallt gegen Mauer und wird schwer verletzt

Warthausen

Auto kracht gegen Mauer: Mann bei Unfall bei Biberach schwer verletzt

Im Landkreis Biberach ist ein Autofahrer gegen eine Mauer geprallt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Bei Warthausen ist ein Autofahrer gegen eine Mauer geprallt.
    Bei Warthausen ist ein Autofahrer gegen eine Mauer geprallt. Foto: picture alliance/dpa | Philipp Schulze (Symbolbild)

    Bei Warthausen, nördlich von Biberach a.d. Riss, ist am Sonntag ein Autofahrer gegen eine Mauer geprallt. Der 27-jährige Mann wurde dabei schwer verletzt.

    Warthausen: Mann nach Kollision mit Mauer schwer verletzt

    Nach Angaben der Polizei sei der Mann gegen 6 Uhr mit seinem Audi A6 von der B465 bei Warthausen nach rechts abgekommen. Dort prallte er dann in der Ehinger Straße frontal gegen eine Mauer. Der 27-Jährige konnte noch selbst einen Notruf absetzen und wurde später in ein Krankenhaus gebracht.

    Das Auto wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei an der massiven Betonwand kein Schaden entstanden.

    Widersprüchliche Angaben nach Unfall: Eingeschlafen oder Tier ausgewichen?

    Gegenüber der Polizei gab der Unfallfahrer zunächst an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Später wiederum sagte der 27-Jährige, er habe einem Tier ausweichen müssen, berichtet die Polizei weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Mann musste seinen Führerschein auf Anordnung der Staatsanwaltschaft abgeben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden