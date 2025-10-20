Auto kracht gegen Mauer: Mann bei Unfall bei Biberach schwer verletzt

Bei Warthausen, nördlich von Biberach a.d. Riss, ist am Sonntag ein Autofahrer gegen eine Mauer geprallt. Der 27-jährige Mann wurde dabei schwer verletzt.

Warthausen: Mann nach Kollision mit Mauer schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei sei der Mann gegen 6 Uhr mit seinem Audi A6 von der B465 bei Warthausen nach rechts abgekommen. Dort prallte er dann in der Ehinger Straße frontal gegen eine Mauer. Der 27-Jährige konnte noch selbst einen Notruf absetzen und wurde später in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei an der massiven Betonwand kein Schaden entstanden.

Widersprüchliche Angaben nach Unfall: Eingeschlafen oder Tier ausgewichen?

Gegenüber der Polizei gab der Unfallfahrer zunächst an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Später wiederum sagte der 27-Jährige, er habe einem Tier ausweichen müssen, berichtet die Polizei weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Mann musste seinen Führerschein auf Anordnung der Staatsanwaltschaft abgeben.