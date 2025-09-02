Unfall auf Schützenfest: Dreijähriger Bub klemmt sich Fuß unter fahrendem Karussell ein

Ein Dreijähriger hat sich in Oberfranken unter einem fahrenden Karussell den Fuß eingeklemmt. Der Bub habe sich bei dem Unfall auf einem Schützenfest in Steinbach am Wald (Landkreis Kronach) Prellungen am Fuß und Unterschenkel zugezogen, teilte die Polizei mit.

Glück im Unglück

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo seine Verletzungen behandelt wurden. Den Ermittlungen zufolge kam es zu dem Unglück, weil der Bub vor dem Fahrtende von seinem Gefährt aufstand und dabei mit dem Fuß unter das sich drehende Karussell geriet.