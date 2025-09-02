Logo all-in.de
Unfall auf Schützenfest: Bub klemmt sich Fuß unter fahrendem Karussell ein

Festbesuch endet im Krankenhaus

Unfall auf Schützenfest: Dreijähriger Bub klemmt sich Fuß unter fahrendem Karussell ein

Der Besuch des Schützenfests endete für den Dreijährigen im Krankenhaus. Wie kam es zu dem Unfall?
Von dpa
    Den Ermittlungen zufolge klemmte sich der Dreijährige den Fuß ein, weil er vor Ende der Fahrt von seinem Gefährt aufgestanden war. (Symbolbild)
    Den Ermittlungen zufolge klemmte sich der Dreijährige den Fuß ein, weil er vor Ende der Fahrt von seinem Gefährt aufgestanden war. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

    Ein Dreijähriger hat sich in Oberfranken unter einem fahrenden Karussell den Fuß eingeklemmt. Der Bub habe sich bei dem Unfall auf einem Schützenfest in Steinbach am Wald (Landkreis Kronach) Prellungen am Fuß und Unterschenkel zugezogen, teilte die Polizei mit.

    Glück im Unglück

    Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo seine Verletzungen behandelt wurden. Den Ermittlungen zufolge kam es zu dem Unglück, weil der Bub vor dem Fahrtende von seinem Gefährt aufstand und dabei mit dem Fuß unter das sich drehende Karussell geriet.

